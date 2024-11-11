МВД Молдавии заявило о слежке за тысячами граждан

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Глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернеэуцяну заявил, что полиция во время расследования дел о подкупе избирателей следила за тысячами граждан, что привело к высоким затратам. Такой комментарий он дал изданию Ziarul de Garda. По его словам, работа началась с весны 2023 года, когда появилась первая информация о покупке голосов.
«Хочу сказать, что в рамках расследований под особым наблюдением были сотни человек, если не тысячи. Вы представляете, какой объем работы проделан, чтобы прослушивать 300-400 человек — это сколько людей должны сидеть с наушниками в ушах, чтобы слушать все, о чем говорят, или, если речь идет о специальных мерах вроде слежки. Хочу сказать, что с этим связаны огромные затраты», — отметил Чернеэуцяну.Руководитель инспектората также пожаловался, что следствию сильно мешает бюрократия, полиция вынуждена просить разрешения у прокуратуры и суда, чтобы применить спецсредства для наблюдения.
Он также подчеркнул, что по последним данным полицейские завели 59 уголовных дел за подкуп избирателей, четыре из которых тянутся с 2023 года.
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