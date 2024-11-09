Центризбирком Молдавии утвердил результаты выборов президента республики

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила окончательные результаты выборов президента республики. Победу в них одержала действующая лидер страны Майя Санду.
По информации ЦИК, явка на второй тур голосования, который прошёл 3 ноября, составила 54% граждан страны. К завершению работы избирательных участков их посетили около 1,7 миллиона жителей республики, что больше, чем в первом туре, когда явка избирателей составила 51,67%.
По ходу второго тура кандидат от оппозиции, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло незначительно опережал Санду, но после подсчёта голосов молдаван, проживающих за границей, победителем была объявлена Санду. Представители оппозиционной Партии социалистов заявили, что не признают голосования на зарубежных участках, благодаря которому Санду одержала победу, и назвали её «президентом диаспоры».
Депутат Государственной думы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил выборы в Молдавии с государственным переворотом.
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По ходу второго тура кандидат от оппозиции, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло незначительно опережал Санду, но после подсчёта голосов молдаван, проживающих за границей, победителем была объявлена Санду. Представители оппозиционной Партии социалистов заявили, что не признают голосования на зарубежных участках, благодаря которому Санду одержала победу, и назвали её «президентом диаспоры».
Депутат Государственной думы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил выборы в Молдавии с государственным переворотом.
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Александр Бойцов