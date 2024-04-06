В Приднестровье возбудили дело о диверсии после атаки БПЛА на воинскую часть

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В Приднестровье начато уголовное расследование по факту диверсии после атаки беспилотного аппарата на военную часть в Рыбницком районе.
Эксперты провели осмотр места событий, где были обнаружены осколки металла и пластиковые детали разрушившегося беспилотника, заявили в следственном комитете республики.
Проводится экспертиза взрывчатых веществ, а также устанавливаются лица, причастные к происшествию.
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«Уголовное дело было открыто по факту преступления, предусмотренного частью 1 статьи 277 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики ("Диверсия")», — заявили в ведомстве.
Проводится экспертиза взрывчатых веществ, а также устанавливаются лица, причастные к происшествию.
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Артем Кузьмин