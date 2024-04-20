В МИД Приднестровья раскритиковали заявления Молдавии о российских миротворцах

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Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев раскритиковал заявления молдавских властей о том, что российские миротворцы мешают привлечению инвестиций. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По его словам, если у Молдавии возникли сложности с привлечением инвестиций или трудности в каких-то других областях, то обвинять в этом российских миротворцев – это попытка «переложить с больной головы на здоровую».
Игнатьев добавил, что российские миротворцы находятся в Приднестровье только для того, чтобы сохранять мир и спокойствие на берегах Днестра.
Глава МИД добавил, что любые вопросы по поводу вывода российских войск будут обсуждаться только после окончательного урегулирования молдово-приднестровского конфликта.
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