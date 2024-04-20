В МИД Приднестровья раскритиковали заявления Молдавии о российских миротворцах

Разработчик устанавливаемой на бронетехнику РФ модульной системы РЭБ «Волнорез» Станислав рассказал, что атака ХАМАС на Израиль в 2023 году показала, что в мире зря смеялись над так называемыми «мангалами» на российских танках. Об этом сообщает РИА Новости.