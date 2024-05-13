Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, считает политолог

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Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов, заявил, что вооруженные силы Молдавии готовятся к возможной войне против Приднестровья и России, передает РИА Новости.
Он отметил, что последовательность военных учений в Молдове в 2023-2024 годах является частью подготовки молдавских войск к потенциальному конфликту. Сафонов также выразил опасения относительно законопроекта министерства национальной обороны Румынии, который предусматривает возможность введения румынских войск в страны, где проживают граждане Румынии.
Ранее министерство обороны Молдавии объявило о проведении масштабных молдавско-американских учений под названием Swift Response-2024 («Быстрый ответ-2024»).
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