Молдавские силовики задержали и передали Киеву российского политолога Чистилина

Фото: istockphoto/alexis84
Спецслужбы Молдавии задержали и передали Службе безопасности Украины (СБУ) учёного-экономиста и политолога Дмитрия Чистилина. У него есть как российское, так и украинское гражданство.
Об этом ТАСС сообщил друг и коллега задержанного Игорь Калдаре. По его словам, это произошло после того, как они вместе с Чистилиным подготовили и провели международную конференцию в Бухаресте. Ее основным организатором стал Международный институт развития и самоорганизации Саймона Кузнеца с Украины, который возглавляет Чистилин.
По его словам, из столицы Румынии политолог вылетел в Москву, чтобы навестить больного сына. Затем он вернулся в Кишинёв, чтобы готовить следующую конференцию в Сербии, которая должна была быть посвящена проблемам православия. Однако в Молдавии его задержали сотрудники Службы безопасности страны, после чего передали украинским спецслужбам.
В СБУ заявляют, что их ведомство совместно с силовыми структурами Молдавии провело специальную операцию по задержанию Чистилина, когда он, по словам украинцев, намеревался «вернуться в Россию через третьи страны». Сейчас учёный содержится под стражей, ему предъявлено обвинение в государственной измене. Российскому политологу может грозить пожизненное заклчение с конфискацией имущества.
Читайте также:
Российские хакеры взломали СБУ
СБУ задержала собравшихся захватить власть в Одессе
Полиция Молдавии обвинила местную оппозицию в связи с российским «Промсвязьбанком»
«Завтра я проведу пресс-конференцию, на которой покажу украинский и российский паспорта моего друга Дмитрия Чистилина. Его задержали в Кишинёве и передали властям Украины», — сказал Калдаре.
По его словам, из столицы Румынии политолог вылетел в Москву, чтобы навестить больного сына. Затем он вернулся в Кишинёв, чтобы готовить следующую конференцию в Сербии, которая должна была быть посвящена проблемам православия. Однако в Молдавии его задержали сотрудники Службы безопасности страны, после чего передали украинским спецслужбам.
В СБУ заявляют, что их ведомство совместно с силовыми структурами Молдавии провело специальную операцию по задержанию Чистилина, когда он, по словам украинцев, намеревался «вернуться в Россию через третьи страны». Сейчас учёный содержится под стражей, ему предъявлено обвинение в государственной измене. Российскому политологу может грозить пожизненное заклчение с конфискацией имущества.
Читайте также:
Российские хакеры взломали СБУ
СБУ задержала собравшихся захватить власть в Одессе
Полиция Молдавии обвинила местную оппозицию в связи с российским «Промсвязьбанком»
Александр Бойцов