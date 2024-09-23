СБУ задержала собравшихся захватить власть в Одессе

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Украинские силовики задержали группировку якобы собравшихся захватить власть в Одессе. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины. Отмечено, что у фигурантов изъято свыше 70 единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасы, оптика и прочее снаряжение.
Как утверждается в материалах дела, группировка якобы завербовала к себе свыше 20 человек. Задержанных обвиняют в действиях, направленных на захват власти в составе группы. В настоящее время их заключили под стражу. Им грозит тюремное заключение на десять лет и конфискация имущества.
Ранее сообщалось, что нардеп Верховной рады обвинил СБУ в покушении на его жизнь. Известно, что парламентарий покинул страну.
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Никита Кротов