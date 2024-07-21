Молостов: Евросоюз не слышит призывы Белоруссии к нормализации работы КПП

Фото: istockphoto/Stadtratte
Глава госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что соседние страны Евросоюза пока не слышат призывы Минска нормализовать работу КПП, чтобы избавиться от проблемы с очередями транспорта. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ОНТ. Основными проблемами Молостов назвал закрытие пунктов пропуска и неритмичную работу европейских пограничников.
«Мы всегда предлагаем вернуться к нормальной работе даже в тех условиях, когда закрыты пункты пропуска. К сожалению, пока нас не слышат», — отметил глава белорусского госпогранкомитета.Молостов добавил, что, когда он посещал КПП «Варшавский мост» у границы с Польшей, он видел все неудобства граждан, стоящих в очередях.
«К сожалению, основной вопрос очередей зависит от закрытия пунктов пропуска. И второе – это неритмичная работа пограничников и таможенных служб сопредельной стороны», – пояснил он.Ранее сообщалось, что Польша закрыла границу для белорусских грузовиков в пункте пропуска «Козловичи». В белорусском таможенном ведомстве сообщили, что в ночь на 15 июля у пункта скопилось около 600 грузовиков.
Читайте также:
Белоруссия введет с 19 июля безвизовый режим въезда для еще 35 стран Европы
В Белоруссии сохранится усиленный режим службы на границе с Украиной
Озвучено самое важное направление сотрудничества Белоруссии с Россией
Данил Пономарев