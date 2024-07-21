Молостов: ситуация на западной границе Белоруссии осложняется милитаризацией ЕС

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Ситуация на западной границе Белоруссии осложняется милитаризацией приграничья в близлежащих странах ЕС. Об этом сообщил глава госпогранкомитета республики Константин Молостов в интервью телеканалу ОНТ. По его словам, сопредельные государства увеличивают военный потенциал и разворачивают многочисленных воинские подразделения.
«К сожалению, того взаимодействия с сопредельными государствами по линии погранпредставительской деятельности, как это было раньше, у нас нет. Раньше мы могли созвониться, пообщаться, переговорить, но по причине нежелания сотрудников пограничных органов сопредельных стран таким образом мы не взаимодействуем», — пояснил МолостовОн также отметил, что взаимодействие сохранилось «по решению текущих, технических вопросов», которые постоянно возникают на границе государств, к примеру, пропуск людей и машин на КПП.
Ранее Молостов сообщал, что приграничные страны ЕС не реагируют на призывы Минска разобраться с работой КПП, на которых возникают очереди транспорта. Основными проблемами, по его мнению, являются закрытие пунктов пропуска и неритмичная работа пограничников Евросоюза.
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