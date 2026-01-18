Достижения.рф

«Монахинь-шпионок» из Беларуси пригласили на рождественские мероприятиях в Швеции

Белорусских монахинь обвинили в шпионаже в пользу России
Фото: Istock / AnnaStills

В Швеции разгорелся скандал после того, как на рождественские мероприятия церковного прихода в пригороде Стокгольма Теби были приглашены монахини из белорусского Свято-Елисаветинского монастыря.



Газета The Telegraph сообщает, что их обвинили в шпионаже в пользу России, называя сестер «монахинями-шпионками».

Настоятель прихода Майкл Ойермо выступил в защиту монахинь, заявив, что обвинения ложные и серьёзных доказательств их вины нет. За такую позицию он сам подвергся критике.

Как отмечает The Telegraph, ещё в конце ноября 2025 года Шведская церковь рекомендовала своим приходам не приглашать сестер из белорусского монастыря на мероприятия. Их обвинили в тесных связях с российской разведкой, что и вызвало широкий общественный резонанс.

