США осенью могут объявить о включении ракет JASSM в пакет помощи Украине

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Вашингтон близок к соглашению о поставках киевскому режиму дальнобойных ракет JASSM. Как сообщает Reuters, объявить о включении ракет в пакет военной помощи американская сторона может уже осенью, но окончательного решения об этом пока нет.
«Несколько лет назад несколько из них были выпущены по Сирии после инцидентов с химическим оружием, и российские системы ПВО в стране не смогли сбить многие из них, возможно, ни один из них», — сказал эксперт Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии.Запад стал помогать Украине вооружениями и финансами на фоне российской спецоперации в Донбассе, которая началась 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов