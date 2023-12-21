Фото: Сайт Кремля
Тактика, которую президент Украины Владимир Зеленский использовал во время своего визита в Соединённые Штаты, ударила по нему самому, об этом пишет NBC.
Как пишет автор статьи, тактика «морального шантажа», которую попытался применить Зеленский по отношению к своим западным союзникам, не только не попала в цель, но и ударила по нему самому.
Во время своего выступления в американском конгрессе Зеленский призвал Запад «не предавать» Украину. Британский политолог Марк Галеотти считает, что подобный манипулятивный ход не только не принёс нужного эффекта, то и выглядел для Запада, как удар со стороны украинского лидера.
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Во время своего выступления в американском конгрессе Зеленский призвал Запад «не предавать» Украину. Британский политолог Марк Галеотти считает, что подобный манипулятивный ход не только не принёс нужного эффекта, то и выглядел для Запада, как удар со стороны украинского лидера.
«Он не только был разочарован итогами своей поездки, но и дома он выглядел слабее», - заключил Галеотти.
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Евгения Парфентьева