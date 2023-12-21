«Отменяй и договаривайся»: В Киеве Зеленскому вынесли последнее предупреждение

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Украинскому главе Владимиру Зеленскому пора начать подыскивать варианты выхода из конфликта, поскольку США уже потеряли в нём интерес, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Зеленский, отменяй военное положение и договаривайся о временном прекращении огня», — посоветовал президенту Соскин.
По мнению Соскина, главный союзник Украины, Соединённые Штаты, начал терять интерес в финансировании уже практически проигравшей стороны. К тому же, Вашингтон стал концентрировать своё внимание на других конфликтах, таких как палестино-израильских, а также на своих внутренних проблемах.
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Евгения Парфентьева