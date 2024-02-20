«Моральный труп»: Нарышкин высказался о гибели Кузьминова в Испании

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Лётчик Максим Кузьминов стал «моральным трупом», когда решился на своё предательство, об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
«Этот предатель стал моральным трупом, когда планировал своё преступление», — заявил директор Службы внешней разведки.
Напомним, в августе 2023 года российский лётчик Максим Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. При исполнении этой операции погибли два российских пилота, находившихся на борту с Кузьминовым, они отказались сдаваться в плен украинцам.
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Евгения Парфентьева