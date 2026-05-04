04 мая 2026, 02:45

Посол Булатов: НАТО наращивает военную мощь вблизи Калининградской области

НАТО активно увеличивает свой боевой потенциал вблизи Калининградской области под предлогом безопасности. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.





Дипломат утверждает, что Североатлантический альянс наращивает военные и инфраструктурные возможности в районах, соседствующих с Калининградом. Одним из действий подобного характера является операция НАТО «Балтийский часовой», запущенная в январе 2025 года, которая, по заявлению западных чиновников, организована с целью защиты подводных коммуникаций в регионе.



«Возрастает плотность и масштаб учений. Активизация военной деятельности альянса сопровождается провокациями со стороны его стран-членов против судов, осуществляющих перевозки в интересах России», — заявил Булатов.