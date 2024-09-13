США призовут союзников относиться к работе RT, как к действиям российской разведки

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США, Великобритания и Канада запускают «дипломатическую кампанию» против телеканала RT, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с журналистами.
Отмечается, что данная кампания нацелена на объединение партнёров со всего мира, чтобы дать совместный ответ «на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации».
Блинкен подчеркнул, что американские дипломаты по всему миру были тщательно проинструктированы в вопросе предоставления якобы собранных разведкой США доказательств о возможностях российского телеканала и путях их использования для «нацеливания на страны».
Политик добавил, что правительство каждого государства будет самостоятельно продумывать ответ на эту «угрозу». Однако Штаты призывают каждого своего союзника воспринимать деятельность RT как любую другую «разведывательную активность России в пределах своих границ».
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Блинкен подчеркнул, что американские дипломаты по всему миру были тщательно проинструктированы в вопросе предоставления якобы собранных разведкой США доказательств о возможностях российского телеканала и путях их использования для «нацеливания на страны».
Политик добавил, что правительство каждого государства будет самостоятельно продумывать ответ на эту «угрозу». Однако Штаты призывают каждого своего союзника воспринимать деятельность RT как любую другую «разведывательную активность России в пределах своих границ».
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Анастасия Чинкова