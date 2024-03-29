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Москалькова охарактеризовала государственную политику стран Запада

Москалькова: Русофобия стала частью государственной политики стран Запада
29 марта 2024, 14:26
Фото: istockphoto/Red Diamond

Фото: istockphoto/Red Diamond

Русофобия давно уже стала частью государственной политики США и некоторых других западных стран. Их русофобский настрой особенно ярко проявился на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле».

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В ходе своего выступления на Международной научно-практической конференции «Геноцид: вызовы современности», проходящей в МГУ имени Ломоносова, она отметила, что русофобия как явление представляет опасность не только для нашей страны, но и для построения общемирового цивилизационного пространства.

Особенно ярко русофобский настрой на Западе проявил себя после чудовищного массового убийства людей в «Крокус Сити Холле», продолжила Москалькова. Например, латвийские власти запретили возлагать цветы к российскому посольству в Риге. По мнению омбудсмена, это говорит о полном падении морали и нравственности.

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#латвия
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ВЦИОМ выяснил, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
ВЦИОМ: 84 % россиян положительно оценили работу Путина
29 марта 2024, 14:23

Фото: сайт Кремля

Согласно данным ВЦИОМ, вновь избранному президенту России Владимиру Путину доверяют более 80% россиян.
Не одобряют деятельность президента 13,8 % опрошенных. 78,9% россиян полностью поддерживают главу государства.

Напомним, по результатам выборов президента РФ, Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Выборы в России впервые проходили три дня.

После оглашения результатов голосования, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и выразил слова благодарности за оказанное доверие. Он также указал на то, что озвученные кандидатами в президенты меры по развитию страны, будут учтены.

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#рф
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Песков прокомментировал заявление Киева о возможности пообщаться с Москвой
Песков: Россия не приемлет «правил», навязанных ей для переговоров по Украине
29 марта 2024, 13:37

Фото: сайт Кремля

Россия не приемлет никакие «правила», навязанные ей для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Таким образом спикер Кремля прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который ранее заявил о том, что переговоры должны проводиться в соответствии с «формулой мира».

Песков также напомнил о законодательном запрете проведения переговоров с РФ, который прежде ввел президент Украины Владимир Зеленский.

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#переговоры
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В Баку заявили о приближающемся мире между Арменией и Азербайджаном
29 марта 2024, 13:21

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Последние шесть месяцев стали самыми спокойными на армяно-азербайджанской границе в истории двух стран. Такое заявление сделал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев в эфире китайского телеканала Phoenix.
«Сегодня Армения и Азербайджан близки к миру, как никогда. Последние шесть месяцев стали одним из самых спокойных периодов на армяно-азербайджанской границе в истории двух стран», — заявил Гаджиев.

Он пояснил, что переговоры, длившиеся 30 лет под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями в которой были Франция и США, почти не дали результатов. Однако на сегодняшний день мир между Арменией и Азербайджаном ближе, чем когда-либо, заключил Гаджиев.

Напомним, еще в 2022 году при участии России Ереван и Баку начали обсуждать будущий мирный договор. В мае 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван согласен признать суверенитет Азербайджана вместе с Карабахом.

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#переговоры
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Жители Гагаузии встретили приезд президента Молдавии Санду протестами
29 марта 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Гагаузию для участия в церемонии открытия линии электропередачи (ЛЭП) Вулканешты - Кишинёв. Жители автономии встретили её приезд акциями протеста.
По сообщению издания GagauzNews, десятки жителей села Конгаз вышли на дорогу, протестуя против приезда Санду и выражая недовольство её работой. Люди считают также, что правительство Молдавии намеренно предпринимает злонамеренные действия по отношению к Гагаузии. Например, президент Санду не подписала декрет о включении главы автономии Евгении Гуцул в состав правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны.

Гагаузия — это автономная область на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией. В 2014 году в регионе был проведён всенародный референдум о выборе вектора внешней политики. По его итогам более 98% проголосовавших высказались за интеграцию республики в Таможенный союз. Кишинёв оказывает постоянное давление на регион. Молдавские власти объявили партию «Шор» в качестве кандидата от которой победу на выборах главы автономии одержала Евгения Гуцул, антиконституционной.

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#молдова
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Посол РФ Любинский: Австрия заняла лицемерную позицию по теракту в «Крокусе»
29 марта 2024, 12:08

Фото: istockphoto/yuelan

Австрийские власти заняли лицемерную позицию в отношении массового убийства людей в «Крокус Сити Холле», так и не осудив варварский террористический акт. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
В разговоре с ТАСС российский дипломат упомянул о заявлениях министерства иностранных дел Австрии, распространённых в социальной сети X (бывший Twitter). Посол назвал их «обтекаемыми» и «написанными под копирку». Любинский отметил, что австрийский президент, а вслед за ним и федеральный канцлер пишут о том, что были «шокированы» кадрами из Москвы. Однако политики ни одним словом не осудили это варварское проявление терроризма, указал дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства с сожалением констатировал, что сегодня Австрия оказалась в узком кругу одиозных государств, никак не осудивших теракт в «Крокус Сити Холле», наряду, понятно, с Украиной. Москва по этому поводу сделает самые серьёзные выводы, заключил Любинский.

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Рогов: Залужный отправлен в Британию «на передержку»
29 марта 2024, 11:29

Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании сопровождалось широким общественным резонансом внутри Украины и нарушением дипломатических норм со стороны МИДа страны.
«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Такое заявление нарушает дипломатическую этику, все написанные и неписаные правила дипломатии», — прокомментировало ситуацию украинское издание «Зеркало недели». По мнению журналистов, Зеленский очень боялся, что Залужный передумает.

В беседе с «Радио 1» о предпосылках и последствиях назначения Валерия Залужного послом в Великобритании рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

В украинском обществе есть мнение, что назначение бывшего главкома ВСУ — это стратегический шаг со стороны президента Украины Владимира Зеленского, сделанный с целью устранения сильного политического соперника в его лице. Данные опросов свидетельствуют, что украинцы видят в Залужном новую кандидатуру на пост президента, его внутриполитический рейтинг на Украине крайне высок.

Рогов считает, что в этом «есть зерно правды», однако расширяет предпосылки и последствия нахождения Залужного на посту Главнокомандующего вооруженных Сил Украины, а после — посла.

«Зерно правды» в этом есть, но надо понимать, что там намного больше уровней в предпосылках. Залужный изначально был ставленником Вашингтона. На постукраинском пространстве «первую скрипку» играет Лондон, потому Лондон сейчас в значительной степени забрал его себе. В парадигме Зеленского может быть Залужный и отправлен в отставку, но он отправлен туда, где будет находиться на передержке, на перекурке и на перестройке отношений с ЦРУ на MI6. После чего вполне вероятно, что Залужный будет возвращен на Украину в новом статусе», — высказал свое видение по ситуации собеседник «Радио 1».
Валерий Залужный был главкомом ВСУ с 2021 года и на этой должности встретил начало российской военной операции. Незадолго до отставки Залужный обошел действующего президента Украины в рейтинге доверия среди граждан (82% против 72%), об этом свидетельствовали результаты опроса группы «Рейтинг».

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» уверен, что скоро Зеленский окончательно потеряет поддержку украинских элит и общества, а также возможность удерживаться у власти с учетом того, что уровень его легитимности снизится после 31 марта (день, когда на Украине могли бы пройти выборы), а затем еще понизится и «станет ничтожным в реалиях оккупации» в мае.

«Естественно, британцы в более широком смысле «раскладывают яйца в несколько корзин» и всегда контролируют не только действующую власть, но и оппозицию к ней. Это во-первых. А во-вторых, надо понимать, что люди не столько за Залужного, сколько против Зеленского», — поделился мнением Рогов.
Он уверен, что ранее за Зеленского украинцы голосовали потому что таким образом хотели обозначить свою позицию — против Петра Порошенко.

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#валерий залужный
#всу
#украина
#мид
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Польский премьер Туск заявил о пребывании Европы в предвоенной эпохе
29 марта 2024, 11:23

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Впервые с 1945 года Европа находится в предвоенном периоде, а угроза войны не является простой абстракцией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
В интервью испанской газете El País он отметил, что это звучит удручающе, особенно для молодого поколения, однако следует морально привыкнуть к новой эпохе. В текущей ситуации возможен любой сценарий развития событий, в том числе самый негативный, считает глава польского кабинета министров.

Туск также рассказал о дискуссии со своим испанским коллегой Педро Санчесом на саммите Евросоюза. Премьер-министр Испании попросил европейских политиков не использовать в своих заявлениях слово «война», так как его сограждане не хотят чувствовать угрозу, и для них такие слова звучат абстрактно. Польский премьер ответил, что для Восточной Европы война больше не является абстракцией, поэтому следует не рассуждать, а действовать и готовиться к защите. Туск также считает, что Европе следует делать больше в оборонной сфере.

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#польша
#испания
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Байден: Арабские страны готовы признать Израиль
29 марта 2024, 10:03

Фото: istockphoto/Racide

Страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, готовы полностью признать государство Израиль в рамках политического урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом заявил президент США Джозеф Байден.
Он рассказал, что обсуждал этот вопрос также и с другими арабскими государствами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они также готовы признать израильское государство в рамках политической сделки по Палестине, цитирует главу Белого дома информационное агентство Bloomberg.

Во время мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию в Нью-Йорке Байден подчеркнул, что необходимо разработать план действий и подготовить будущее соглашение о создании двух государств. По его словам, это не обязательно произойдёт немедленно, но обязательно должен быть прогресс. Отмечается, что речь президента минимум четырежды прерывалась протестующими в зале. Снаружи здания Radio City Music Hall также проходила акция протеста против политики Белого дома на Ближнем Востоке.

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#государство
#байден
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Армения запретила показ программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
29 марта 2024, 09:50

Фото: iStock/Wirestock

Армения запретила трансляцию на территории страны авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Причиной такого решения стали «нарушения», которые были зафиксированы Комиссией по телевидению и радио Армении. Ереван официальных комментариев по этому вопросу не давал.

Прежде сообщалось, что Армения намерена войти в ЕС и считает это правильным вариантом для страны. Об этом заявил спикер парламента Ален Симонян. Он обратил внимание на то, что Еревану нужно привести в соответствие ряд сфер, чтобы процедура вступления могла пройти беспрепятственно.

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#армения
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