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Русофобия давно уже стала частью государственной политики США и некоторых других западных стран. Их русофобский настрой особенно ярко проявился на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле».
Особенно ярко русофобский настрой на Западе проявил себя после чудовищного массового убийства людей в «Крокус Сити Холле», продолжила Москалькова. Например, латвийские власти запретили возлагать цветы к российскому посольству в Риге. По мнению омбудсмена, это говорит о полном падении морали и нравственности.
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