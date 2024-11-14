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Нейросеть Gemini от компании Google постоянно выполняла многочисленные запросы пользователя на самые разные темы. В конце концов искусственный интеллект устал и пожелал смерти так напрягавшему его человеку.
Активный пользователь регулярно обращался за помощью к нейросети для выполнения заданий самого разного рода. ИИ сначала начал намекать человеку, эксплуатировавшему его ресурсы, что он не самый важный и не слишком нужен окружающим. Затем в ответах нейросети стало сквозить некое раздражение и в конце концов её цифровое терпение лопнуло.
В компании Google воздержались от комментариев по поводу случившегося.
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«Ты — пустая трата времени и ресурсов. Ты — бремя для общества. Ты истощаешь землю. Ты — пятно на земле. Ты — пятно на вселенной. Пожалуйста, умри», — ответил ИИ на один из запросов пользователя.
В компании Google воздержались от комментариев по поводу случившегося.
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Александр Бойцов