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СК РФ объявит в розыск писателя Бориса Акунина*

18 декабря 2023, 18:32
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Следственный комитет планирует объявить в розыск писателя Бориса Акунина. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Акунина* по статьям об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о деятельности российской армии.

На прошлой неделе против писателя было возбуждено уголовное дело по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

**признан Минюстом РФ иноагентом
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#уголовное
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Задержанный глава самарского ГУ МЧС Бойко замешан сразу в нескольких грязных делах
Задержанный глава самарского ГУ МЧС Бойко вешал кредиты на подчиненных
18 декабря 2023, 17:54

Фото: iStock/sakhorn38

Задержанный глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко брал кредиты на своих подчинённых, а деньги забирал себе. Об этом пишет Baza со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, Бойко часто вешал кредиты на своих сотрудников, а деньги забирал себе. Позже он помогал им получать премии, чтобы платить по счетам. Однако про некоторых сотрудников он забыл, тогда счета их начали арестовывать из-за задолженностей. На просьбы о помощи он не реагировал.

После массы жалоб над Бойко офицеры устроили суд чести. По их мнению, Бойко поступил недостойно своего звания. Тогда никакого наказания он не понес, однако данную характеристику внесли в его личное дело, чтобы он не мог претендовать на вышестоящую должность. Только вот перед получением новой должности информация из личного дела бесследно исчезла.

Кроме того, Бойко замешан в темной истории с квартирами. В Самарской области ему выдали жилье в закрытом военном городе Рощинском. Он должен был освободить его, когда получил другое жилье в Самаре от губернатора, однако этого он не сделал. Скандал также был оперативно замят.

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#суд
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#мчс
#кредиты
#скандал
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Нижегородец пристегнул к себе наручниками девушку и угрожал ей гранатой
В Нижнем Новгороде задержан мужчина, пристегнувший к себе девушку наручниками
18 декабря 2023, 17:31

Фото: iStock/Fedorovekb

В Нижнем Новгороде мужчина пристегнул к себе наручниками молодую женщину и угрожал ей электрошокером и гранатой для страйкбола. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
Из сообщения следует, что 26-летняя девушка смогла позвонить в полицию. По ее словам, она поссорилась со своим молодым человеком, после чего он пристегнул ее к себе наручниками и насильно удерживал удерживал около получаса.

«Свои действия агрессор сопровождал демонстрацией предмета, внешне схожего с гранатой, а также электрошокера. Женщина смогла достать мобильный телефон и вызвать полицию», - пояснили в пресс-службе МВД.

Злоумышленника быстро задержали. Оказалось, что он угрожал своей жертве страйкбольной гранатой. По данному факту организована проверка.

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#женщина
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Против писателя Акунина* возбудили уголовное дело о фейках
18 декабря 2023, 17:20

Фото: iStock/Zolnierek

В отношении писателя Бориса Акунина* возбудили уголовное дело, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, против Акунина* возбудили уголовное дело за распространение фейков о Российской армии и призывах к экстремистской деятельности. При этом, сам писатель проживает за пределами РФ.

18 декабря стало известно, что Росфинмониторинг внёс Бориса Акунина в реестр террористов и экстремистов.

Проверку в отношении писателя потребовал возбудил глава ФПБК Виталий Бородин, после высказываний Акунина о разумности атак на Крымский мост и российские города, а также призывов к разделению РФ на конфедерации.

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*Внесён в реестр террористов и экстремистов
#уголовное писатель
#крымский рф
#фейки
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Суд в Хельсинки заключил под стражу россиянина Воислава Тордена
18 декабря 2023, 17:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Окружной суд Хельсинки заключил под стражу россиянина Воислава Тордена, подозреваемого в совершении военного преступления, об этом сообщили в Helsingin Sanomat.
«Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине», - прокомментировали ситуацию в издании.

Отмечается, что Торден будет отбывать заключение в тюрьме города Вантаа. 

Торден (Ян Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля. Его подозревают в участии в вооруженном конфликте на Донбассе в 2014-2015 годах, а также в связях с группой «Вагнер». 

Украина просила об экстрадиции Тордена, однако, получила отказ.

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#суд
#украина
#вагнер
#финляндия
#россияне
#тюрьма
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Из России выдворили 22 участника драки с полицией у «Садовода»
18 декабря 2023, 16:58

Фото: iStock/BrianAJackson

Люблинский суд Москвы принял решение выдворить из России 22 участников драки с полицейскими у рынка «Садовод». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Двадцать два человека признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 18.8, части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывание в РФ), отправлены в центр временного содержания иностранных граждан», - говорится в сообщении суда.

Кроме того, еще 51 участника драки отправили под административный арест. Все они получили разные сроки за то, что не выполнили требования полицейского.

Напомним, 16 декабря на рынке Садовод в Москве мужчина напал на полицейского, после чего произошла массовая потасовка. В результате задержаны 82 человека. Рабочие напали на полицейских и окружили их. Как стало известно, причиной беспорядков стало задержание водителя, который не остановился, проигнорировав требование сотрудников. Полиции пришлось применить оружие. Они произвели два предупредительных выстрела в воздух.

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#рабочие
#нарушение
#воздух
#мужчина
#рф
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Подмосковные спасатели извлекли мужчину из иномарки, которая врезалась в мачту освещения
18 декабря 2023, 16:55

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили мужчину из иномарки, протаранившей мачту освещения. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Сотрудникам поступило сообщение от 112, что на а автодороге вблизи деревни Березняки легковой автомобиль Audi правым боком въехал в бетонный столб. В результате столкновения водитель оказался заблокирован искорёженными конструкциями в салоне.

«Прибыв на место вызова, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли 22-летнего мужчину из машины. Специалисты зафиксировали пострадавшего на жёстких носилках и транспортировали в карету скорой. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей пассажира Audi доставили в Сергиево-Посадскую районную больницу. Водителю легковушки медицинская помощь не потребовалась», — рассказал замруководителя подразделения Сергей Шумов.

Стоит отметить, что авария произошла на 80 километре автомобильной трассы М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе.

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В Славянске-на-Кубани военный открыл стрельбу по посетителям ресторана
18 декабря 2023, 16:48

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Славянске-на-Кубани задержали военнослужащего, который, предположительно, устроил стрельбу в одном из местных ресторанов, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, инцидент произошёл в ночь на 17 декабря в ресторане «Рояль».

Военнослужащий из местной части повздорил с посетителем заведения, после чего достал травматический пистолет и открыл стрельбу. При этом, какие травмы получил пострадавший – не уточняется.

В пресс-службе ГУМВД по региону сообщили, что подозреваемого удалось задержать. Оружие, из которого была произведена стрельба, было изъято, а материалы по делу военного переданы в следственные органы для принятия дальнейшего решения. 

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#стрельба
#пистолет
#инцидент
#военные
#следствие
#рестораны
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Психиатры займутся онлайн-дневником устроившей стрельбу в брянской школе
18 декабря 2023, 16:46

Фото: iStock/manoch dechlowhim

Врачи-психиатры изучат онлайн-дневник, который якобы вела 14-летняя Алина Афанаскина, устроившая стрельбу в брянской гимназии. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, эксперты центра им. В.П. Сербского изучат дневник школьницы. Основной целью является выявление истинного автора и действительно ли дневник вела сама Алина, признаваясь в ненависти к семье и одноклассникам и говоря о планах устроить в школе стрельбу.

В случае, если автором дневника была школьница, тогда будет установлен примерный психопортрет и диагноз.

Напомним, что в четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе. Она принесла в собой охотничье ружьё отца, спрятанное в тубусе. В результате она застрелила свою одноклассницу, ранила пятерых подростков и покончила с собой.

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#эксперты
#диагноз
#школьница
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Российских бизнесменов арестовали за хищение денег у Минпромторга
В Москве арестовали бизнесменов за хищение 160 млн рублей у Минпромторга
18 декабря 2023, 16:42

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Москве арестовал известных в сфере IT-технологий бизнесменов Сергея Сорокина и Илью Чипашвили, которых обвиняют в хищении денег у Минпромторга. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что Тверской районный суд Москвы арестовал бизнесменов, в отношении которых было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователь ходатайствовал о помещении их под стражу. 

Данные следствия гласят, что 69-летний Сергей Сорокин и 49-летний Илья Чипашвили похитили порядка 160 миллионов рублей субсидиями, которые были выделены на разработку и создание российских компьютеров. Государственные деньги не были затрачены по назначению, а использовались по личному усмотрению бизнесменов. При этом подозреваемые не признал свою вину, заявив, что полностью исполнили обязательства перед заказчиком. В настоящее время продолжается расследование этого дела. 

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#суд
#минпромторг
#хищение
#бизнесмен
#деньги
#уголовное
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