СК РФ объявит в розыск писателя Бориса Акунина*

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Следственный комитет планирует объявить в розыск писателя Бориса Акунина. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с «Лентой.ру».
На прошлой неделе против писателя было возбуждено уголовное дело по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ.
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Анастасия Чинкова