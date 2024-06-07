Француз Винатье признал вину по делу о сборе военных сведений

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Гражданин Франции Лоран Винатье признал свою вину в сборе информации о военной деятельности Российской Федерации.
«Я признаю свою вину в этом деле», — цитирует Винатье РИА Новости.В настоящее время Замоскворецкий районный суд рассматривает вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.
7 июня французскому гражданину было предъявлено обвинение в сборе сведений о российской армии по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса РФ, и его задержали.
По данным Следственного комитета, Винатье на протяжении нескольких лет отказывался подавать документы для включения в реестр иностранных агентов. Согласно версии следствия, он целенаправленно собирал информацию о военной и военно-технической деятельности России.
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