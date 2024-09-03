Ученого из Новосибирска приговорили к 15 годам за госизмену

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Наказание в виде 15 лет колонии строгого режима по статье о госизмене получил директор Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк, передает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы», — прокомментировали там.Известно, что Шиплюк признан виновным, оштрафован на полмиллиона рублей, а после освобождения в течение полутора лет будет иметь ограничение свободы. Подробности не сообщаются, поскольку дело является секретным.
Кроме Шиплюка арестовали ученых Анатолия Маслова и Валерия Звегинцева. Институтские работники просили высшее руководство страны «защитить российскую аэродинамическую науку».
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