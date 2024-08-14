Москва и Белград намерены работать над укреплением безопасности на Балканах

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Россия и Сербия намерены вести совместную работу в целях укрепления безопасности на Балканах. Также стороны подчеркнули необходимость противодействия попыткам деструктивного внешнего вмешательства в дела региона.
Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и заместителя председателя правительства Сербии Александра Вулина. В дипломатическом ведомстве уточнили, что в ходе переговоров министры обсудили актуальные аспекты ситуации на Балканах.
Глава МИД России и вице-премьер Сербии также подтвердили нацеленность на поддержание диалога и реализацию совместных взаимовыгодных двусторонних проектов. В ходе встречи Лавров и Вулин рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества и очередные шаги в развитии и углублении стратегического партнёрства России и Сербии.
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Александр Бойцов