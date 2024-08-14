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Настроения, царящие ныне в Европе, напоминают атмосферу, сложившуюся накануне Первой мировой войны. Правда, в отличие от начала прошлого века, сейчас процветает русофобия.
Об этом заявил вице-премьер Республики Сербия Александр Вулин. Он отметил, что появление различных фобий характерно для периодов накануне больших войн. Так, перед Первой мировой была сербофобия, перед Второй — юдофобия, а сейчас повсюду утверждается русофобия. Любое зло и любые измышления по отношению к россиянам считаются приемлемыми, подчеркнул политик.
По данным сербских историков, за время Первой мировой войны, годовщину начала которой власти Сербии отметили 28 июля, страна потеряла около трети своего населения и 60% мужчин.
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