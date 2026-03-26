«Москва свою роль сыграла»: Стало известно, кто помог Лукашенко отправиться в КНДР

26 марта 2026, 12:13

Экс-депутат Рады Волошин: Россия помогла Лукашенко совершить визит КНДР

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Россия помогла президенту Белоруссии Александру Лукашенко совершить визит в КНДР. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины, заместитель председателя Совета Международного движения «Другая Украина» Олег Волошин.





Напомним, Лукашенко совершил первый в истории страны официальный визит в КНДР. Он прибыл в Пхеньян по приглашению лидера республики Ким Чен Ына.



Волошин в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что поездка Лукашенко в КНДР осуществилась благодаря активному взаимодействию с российской дипломатией.





«Мы видим, что Лукашенко за руку никто из представителей Москвы не водит. Дипломатическая помощь максимально завуалирована и осуществлена аккуратно, деликатно, без умаления роли самого белорусского лидера. Но, тем не менее, всем понятно, что Москва свою роль сыграла», — сказал эксперт.