Лукашенко подпишет с Ким Чен Ыном договор о дружбе

Лукашенко и Ким Чен Ын подпишут договор о дружбе в Пхеньяне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Пхеньян для подписания договора о дружбе с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство «БелТА».
Как отметил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, соглашение охватывает множество вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих сторон.
«Есть целый комплекс направлений, которые интересуют и белорусскую, и корейскую стороны. Они все отражены в соответствующем договоре о дружбе, который подпишут лидеры наших стран», — сказал он.Отмечается, что белорусский лидер, прибыв в Пхеньян, отправился в Кымсусанский дворец Солнца, где почтил память корейских вождей.
Ранее сообщалось, что Лукашенко может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго.