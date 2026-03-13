«Спасибо Путину»: Лукашенко купил «Орешник»
Лукашенко: Белоруссия купила у России ракетный комплекс «Орешник»
Ракетный комплекс «Орешник» приобрела Белоруссия у России. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, которые передает агентство «БелТА», покупка состоялась благодаря личной помощи его российского коллеги Владимира Путина.
«Спасибо Путину — это лично его помощь. Я его попросил — он сделал. И притом заплатили за это деньги. Но мы купили это оружие», — сказал он.При этом он отметил, что не считает законными целями ни украинские батареи под Киевом, ни польские или немецкие вооружения, «даже если они нацелены» на его страну.
Ранее Лукашенко обращался к Украине и странам НАТО с предупреждением, как им следует себя вести, чтобы «не бахнул «Орешник».