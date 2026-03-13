Достижения.рф

«Спасибо Путину»: Лукашенко купил «Орешник»

Лукашенко: Белоруссия купила у России ракетный комплекс «Орешник»
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ракетный комплекс «Орешник» приобрела Белоруссия у России. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.



По словам белорусского лидера, которые передает агентство «БелТА», покупка состоялась благодаря личной помощи его российского коллеги Владимира Путина.

«Спасибо Путину — это лично его помощь. Я его попросил — он сделал. И притом заплатили за это деньги. Но мы купили это оружие», — сказал он.
При этом он отметил, что не считает законными целями ни украинские батареи под Киевом, ни польские или немецкие вооружения, «даже если они нацелены» на его страну.

Ранее Лукашенко обращался к Украине и странам НАТО с предупреждением, как им следует себя вести, чтобы «не бахнул «Орешник».
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0