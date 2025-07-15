Москва возьмет паузу на анализ заявлений Трампа
В Кремле заявили, что новые заявления президента США Дональда Трампа требуют тщательного анализа, пишут РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что если Владимир Путин сочтет необходимым, то он прокомментирует высказывания американского политика.
Песков также напомнил о готовности Москвы к проведению третьего раунда переговоров с Киевом, однако, по его словам, предложений о встрече до сих пор не поступало.
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