В Госдуме высмеяли Трампа за угрозу ввести 100% пошлины против России и её партнёров

15 июля 2025, 11:36

Депутат Журавлёв высмеял Трампа за угрозу ввести пошлины против РФ и её партнёров

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп пытается играть роль мирового полицейского, однако этот мундир ему явно не по размеру, убеждён депутат Госдумы Алексей Журавлёв.