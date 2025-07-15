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В Госдуме высмеяли Трампа за угрозу ввести 100% пошлины против России и её партнёров

Депутат Журавлёв высмеял Трампа за угрозу ввести пошлины против РФ и её партнёров
Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп пытается играть роль мирового полицейского, однако этот мундир ему явно не по размеру, убеждён депутат Госдумы Алексей Журавлёв.



Парламентарий в беседе с NEWS.RU указал на то, что американский лидер не смог выполнить свои обещания по урегулированию украинского конфликта за сутки и теперь вводит нереалистичные экономические меры. Причём введение 100-процентных пошлин всем, кто имеет торговые отношения с Россией, ударит и по самим Штатам, поскольку в число таких государств входят Китай, Индия и Бразилия с крупнейшими экономиками мира.

Журавлёв призвал бойцов ВС РФ не обращать внимание на заявления Трампа, а продолжать продвижение по всей линии фронта.

Накануне Дональд Трамп выступил с важным заявлением о конфликте России и Украины. Политик отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся в течение ближайших 50 дней, США введут против России и её партнёров вторичные пошлины в 100%.

Анастасия Чинкова

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