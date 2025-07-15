Трамп озадачен, почему Киев не ударил по Москве

15 июля 2025, 12:15

WP: Трамп призвал Зеленского усилить давление на Москву и Петербург

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американский лидер Дональд Трамп призвал украинского коллегу Владимира Зеленского усилить давление на президента России Владимира Путина через удары по Москве и Санкт-Петербургу. Детали их разговора приводит обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.