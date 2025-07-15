Трамп озадачен, почему Киев не ударил по Москве
Американский лидер Дональд Трамп призвал украинского коллегу Владимира Зеленского усилить давление на президента России Владимира Путина через удары по Москве и Санкт-Петербургу. Детали их разговора приводит обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.
В материале говорится, что на прошлой неделе Трамп спросил Зеленского, почему ВСУ не наносят удары по российской столице. Зеленский ответил, что такая атака возможна только при поставках соответствующего вооружения от США.
Глава Белого дома ужесточил позицию в отношении РФ по трем причинам, утверждает собеседник издания. Он считает, что Путин проявил неуважение, «игнорируя призывы к прекращению огня». Также он увидел эффективность силового давления, которую продемонстрировали удары по Ирану. Кроме того, американский лидер убежден, что российский коллега пойдет на переговоры только «при угрозе применения большей силы», поэтому нужна «эскалация для деэскалации».
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