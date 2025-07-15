В Госдуме раскритиковали ультиматум Трампа по Украине
В Госдуме отреагировали на ультиматум президента США Дональда Трампа, который потребовал от России заключить мир с Украиной в течение 50 дней. Депутат Андрей Колесник назвал это требование «нонсенсом».
По его мнению, Трамп не имеет права указывать Москве, так как в России есть свои органы власти, и у страны есть своя внешняя политика.
«Трамп кто такой, чтобы выдвигать условия? Он где-то заблудился, дедушка», — отметил Колесник.Он также добавил в разговоре с NEWS.ru, что жесткие санкции США уже не имеют значительного влияния, так как товарооборот между странами минимален. Депутат также подчеркнул, что политика Трампа в отношении стран, торгующих с Россией, может привести к их экономическому разорению.