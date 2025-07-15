В Госдуме раскритиковали ультиматум Трампа по Украине

15 июля 2025, 12:21

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

В Госдуме отреагировали на ультиматум президента США Дональда Трампа, который потребовал от России заключить мир с Украиной в течение 50 дней. Депутат Андрей Колесник назвал это требование «нонсенсом».





По его мнению, Трамп не имеет права указывать Москве, так как в России есть свои органы власти, и у страны есть своя внешняя политика.





«Трамп кто такой, чтобы выдвигать условия? Он где-то заблудился, дедушка», — отметил Колесник.