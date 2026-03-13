Москва заинтересована в сохранении партнерских отношений с Ираном

13 марта 2026, 12:48

Преподаватель Могучев: Москва заинтересована в сохранении связей с Ираном

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Иран для России является не просто дружественной страной, но геополитическим бастионом, который защищает Каспийский регион от превращения в плацдарм НАТО. Об этом рассказал старший преподаватель факультета менеджмента Института управления РАНХиГС Роман Могучев.





Он уточнил, что на сегодняшний день Иран — ключевой участник китайского проекта «Один пояс – один путь», а также торгового проекта «Север-Юг», который связывает Россию со странами Персидского залива.



По его словам, Москва может рассчитывать на продолжение партнерских отношений с Ираном после избрания Верховным лидером сына убитого Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи.





«Причем не только в экономической, но и в военно-политической сферах, что активно проявилось в рамках военно-технической поддержки России на начальном этапе специальной военной операции на территории бывшей Украины», — отметил Могучев в разговоре с RuNews24.ru.