Москва заинтересована в сохранении партнерских отношений с Ираном
Преподаватель Могучев: Москва заинтересована в сохранении связей с Ираном
Иран для России является не просто дружественной страной, но геополитическим бастионом, который защищает Каспийский регион от превращения в плацдарм НАТО. Об этом рассказал старший преподаватель факультета менеджмента Института управления РАНХиГС Роман Могучев.
Он уточнил, что на сегодняшний день Иран — ключевой участник китайского проекта «Один пояс – один путь», а также торгового проекта «Север-Юг», который связывает Россию со странами Персидского залива.
По его словам, Москва может рассчитывать на продолжение партнерских отношений с Ираном после избрания Верховным лидером сына убитого Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи.
«Причем не только в экономической, но и в военно-политической сферах, что активно проявилось в рамках военно-технической поддержки России на начальном этапе специальной военной операции на территории бывшей Украины», — отметил Могучев в разговоре с RuNews24.ru.
Эксперт пояснил, что Россия активно развивает свою торговлю через транспортный коридор «Север-Юг», обходя санкции западных стран, поскольку он не зависит от американцев и их сателлитов. Именно из-за этого Москва будет стремиться поддерживать сохранение нынешней системы власти в ИРИ.