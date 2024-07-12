Москвича, выгнавшего из вагона метро блогершу, оштрафовали на тысячу рублей

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Владимира Сафонова, выгнавшего девушку с короткой прической из вагона метро, оштрафовали на тысячу рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Ранее Сафонов служил в рядах МВД. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил штраф. В вагоне метро он заметил блогершу Анастасию Ермак и ее парня, у девушки были короткие волосы. Экс-полицейскому это не понравилось и он решил что таким образом девушка пропагандирует ЛГБТ* и с использованием нецензурной лексики выгнал их из поезда.
Сам он о содеянном не жалеет, но извиняется перед остальными пассажирами за ругань в общественном месте.
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Олег Дикий