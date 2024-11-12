Мостовой рассказал о своём состоянии после операции

Александр Мостовой (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил о нормальном состоянии своего здоровья после перенесённой операции по удалению камней в почках.
«Чувствую себя нормально, но ещё не восстановился полностью. В ближайшее время поеду в больницу на обследование, это запланированное мероприятие. Недавно я был на стажировке в «Динамо», на футбол ходил даже, поэтому все нормально!» — поделился в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.Он добавил, что сейчас идёт процесс получения им тренерской лицензии.
До этого стало известно, что воспитанница кемеровской спортивной школы №7 Анна Максутова завоевала золотую и серебренную медали в забеге вместе в Железногорске. Как пишет «Сiбдепо», девушка преодолела длинную дистанцию и стала второй в абсолютном зачёте.
Ранее Александр Мостовой высказал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров.
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