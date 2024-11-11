Канчельскис спрогнозировал «Спартаку» место в этом сезоне РПЛ

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал уверенность в том, что в этом сезоне РПЛ «Спартак» займёт шестое место.
«Спартак» займёт шестое место в этом сезоне. Раньше команда всех обыгрывала, но это время прошло. В ближайшее время чемпионом будет становиться только «Зенит», они обойдут «Спартак» по числу титулов. В российском футболе происходит настоящий бардак. В последнее время «Зениту» противостоят «Краснодар» и «Динамо», а не «Спартак», – отметил в беседе с Metaratings.ru Канчельскис.
Ранее бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что в этом сезоне РПЛ за титул чемпиона поборются «Краснодар» и «Зенит», которые являются наиболее предпочтительными командами турнира.
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