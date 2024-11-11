Мостовой озвучил, кто должен быть в тройке лидеров РПЛ в этом сезоне

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Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров.
«Пока особняком идут «Краснодар» и «Зенит», «Спартак» должен быть в тройке по итогам сезона. «Локомотив» после первого круга хорошо держится. Никто не ожидал такого перед началом сезона, учитывая все проблемы с составом», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Мостовой.
До этого бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал уверенность в том, что в этом сезоне РПЛ «Спартак» займёт шестое место. Он подчеркнул, что «Спартак» перестал противостоять «Зениту», уступив роль основных соперников последнего «Краснодару» и «Динамо».
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