Колосков заявил о нестабильном футболе «Спартака»

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил о нестабильном выступлении московского «Спартака».
«Спартак» играет эпизодически. На него то приятно смотреть, то нет. «Спартак» ещё ищет свою игру, он её не нашёл. Иногда на «Спартак» любо-дорого посмотреть. А иногда команда допускает глупейшие ошибки», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Колосков.Он добавил, что другие команды, такие, как «Динамо», «Крылья Советов», «Оренбург», «Локомотив» и «Краснодар», играют в футбол.
Ранее бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров.
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