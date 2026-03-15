На границе в Верхнем Ларсе из-за непогоды застряли около 100 российских туристов
На КПП «Верхний Ларс» приостановили движение транспорта. Причина — лавинная опасность. Как сообщает Telegram-канал SHOT, из-за непогоды на границе застряли около сотни российских туристов.
Ограничения ввели на участке 93–107 км трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс. Дорогу закрыли для всех видов транспорта. В горах ожидается снег, метели и сильный туман.
Российские туристы рассказали, что лавина уже сошла, а дороги замело. Снегоуборочная техника ещё не выехала на трассу. Многие путешественники едут с детьми. Одна из девушек переживает, что не успеет к годовщине смерти родственника. Часть водителей развернулись и поехали в гостиницы в Натахтари. Там они переждут закрытие дороги.
Ранее стало известно, что застрявших на Маврикии россиян будут вывозить через Дубай.
