Достижения.рф

На границе в Верхнем Ларсе из-за непогоды застряли около 100 российских туристов

Фото: Istock/CINEVIV PICTURES

На КПП «Верхний Ларс» приостановили движение транспорта. Причина — лавинная опасность. Как сообщает Telegram-канал SHOT, из-за непогоды на границе застряли около сотни российских туристов.



Ограничения ввели на участке 93–107 км трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс. Дорогу закрыли для всех видов транспорта. В горах ожидается снег, метели и сильный туман.

Российские туристы рассказали, что лавина уже сошла, а дороги замело. Снегоуборочная техника ещё не выехала на трассу. Многие путешественники едут с детьми. Одна из девушек переживает, что не успеет к годовщине смерти родственника. Часть водителей развернулись и поехали в гостиницы в Натахтари. Там они переждут закрытие дороги.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0