«Пора заткнуться и слушать»: полковник США Макгрегор осадил Зеленского

Американский полковник Макгрегор резко высказался о Зеленском
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью изданию «Известия» раскритиковал позицию Владимира Зеленского, заявив, что тот не должен диктовать Москве и Вашингтону, как завершать конфликт.



По словам Макгрегора, единственное, что стоит сделать США, — это потребовать от Зеленского «заткнуться и слушать». Он подчеркнул, что «нельзя позволять маленькой державе наносить непоправимый ущерб поколениям украинцев».

Военный также отметил, что у Вашингтона нет ни ресурсов, ни возможностей для доминирования над Россией в Восточной Европе, а экономические проблемы РФ, по его мнению, на Западе сильно преувеличены.

Софья Метелева

