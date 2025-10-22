«Пора заткнуться и слушать»: полковник США Макгрегор осадил Зеленского
Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью изданию «Известия» раскритиковал позицию Владимира Зеленского, заявив, что тот не должен диктовать Москве и Вашингтону, как завершать конфликт.
По словам Макгрегора, единственное, что стоит сделать США, — это потребовать от Зеленского «заткнуться и слушать». Он подчеркнул, что «нельзя позволять маленькой державе наносить непоправимый ущерб поколениям украинцев».
Военный также отметил, что у Вашингтона нет ни ресурсов, ни возможностей для доминирования над Россией в Восточной Европе, а экономические проблемы РФ, по его мнению, на Западе сильно преувеличены.
