22 октября 2025, 18:13

Расчет Д-30 сорвал ротацию подразделения ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Istock/NiseriN

Расчёт артиллерийского орудия Д-30 58-й общевойсковой армии провёл ночную операцию на Запорожском направлении. Артиллеристы сорвали плановую ротацию подразделения ВСУ и прервали снабжение боеприпасами.





Как сообщает газета «Аргументы недели», операцию обеспечила совместная работа артиллеристов и операторов беспилотников. Воздушная разведка выявила передвижение противника, после чего расчёт Д-30 нанёс удар. Произведённая атака уничтожила автомобиль и около шести военнослужащих.



Один из артиллеристов с позывным «Добрый» отметил, что после выстрела счёт идёт на секунды.

«После отработки по цели нужно мгновенно замаскировать орудие и уйти в укрытие. Промедление смерти подобно. Сразу же в небе появляются дроны-разведчики. Иногда прилетает «Баба-яга», а после неё, по наведённым координатам, начинает работать вражеская артиллерия», — пояснил он.