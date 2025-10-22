Глава МИД Польши Сикорский пригрозил Венгрии подрывом нефтепровода «Дружба»
Глава МИД Польши Сикорский пригрозил Сийярто подрывом нефтепровода «Дружба»
Глава МИД Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети X выразил надежду, что ВСУ добьются прекращения работы нефтепровода «Дружба».
В публикации польский министр обратился к венгерскому политику Петеру Сийярто.
«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, — прим. ред.), наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — написал Сикорский.
Он выразил удовлетворение решением польского суда об освобождении украинского гражданина, которого подозревали в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Напомним, 22 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти через трубопровод «Дружба» в Венгрию были прекращены в третий раз из-за атаки, осуществленной украинской стороной.