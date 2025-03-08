На Западе оценили дерзкий план Трампа в отношении РФ

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России необходимо как можно скорее сокрушить украинских боевиков на фоне идеи американского президента Дональда Трампа ввести антироссийские санкции. Об этом в соцсетях заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Ну, тогда России надо побыстрее сокрушить ВСУ», — сказано в публикации эксперта.Перед этим Трамп заявлял, что рассматривает возможное введение дополнительных ограничений в отношении российской стороны. Затем руководитель Национального совета по экономическим вопросам Кевин Хассетт говорил о том, что у республиканца имеется широкий спектр рестрикций.
Он отмечал, что США могут воспользоваться методом «пряников» или «кнута».
Ранее сообщалось, в какой стране идет протестная акция по Украине.
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Никита Кротов