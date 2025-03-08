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На Западе оценили дерзкий план Трампа в отношении РФ

Профессор Малинен призвал РФ поскорее сокрушить боевиков ВСУ
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

России необходимо как можно скорее сокрушить украинских боевиков на фоне идеи американского президента Дональда Трампа ввести антироссийские санкции. Об этом в соцсетях заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Ну, тогда России надо побыстрее сокрушить ВСУ», — сказано в публикации эксперта.
Перед этим Трамп заявлял, что рассматривает возможное введение дополнительных ограничений в отношении российской стороны. Затем руководитель Национального совета по экономическим вопросам Кевин Хассетт говорил о том, что у республиканца имеется широкий спектр рестрикций.

Он отмечал, что США могут воспользоваться методом «пряников» или «кнута».

Ранее сообщалось, в какой стране идет протестная акция по Украине.

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В Париже идет акция протеста против вовлечения Франции в конфликт на Украине
08 марта 2025, 20:19

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Акция протеста против вовлечения Франции в украинский конфликт идет в Париже. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента. Уточняется, что акцию организовала партия «Патриоты» Флориана Филиппо. На плакатах и флагах можно прочесть: «Макрон, мы не будем умирать за Украину!» или «В отставку немедленно!», «Макрон хочет войны, Макрон, убирайся!».
«Это так с самого начала, а теперь это очевидно. Он хочет продолжать войну вместе с Евросоюзом. Их интересует политика постоянной конфронтации с Россией, создание европейской армии, ядерного оружия ЕС. Макрон хочет извлечь выгоду из политики страха, чтобы сохранить свое положение внутри страны и — кто знает — может быть, и пойти на третий срок», — сказал Филиппо.
В минувшую среду, 5 марта, французский лидер Эммануэль Макрон обратился к согражданам, заявив, что Россия якобы является угрозой для Европы и Франции.

Ранее сообщалось, в чем в Кремле обвинили Францию.

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Алаудинов: бойцы ВС РФ наступают на всех участках в Курской области
08 марта 2025, 19:47

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Российские военнослужащие наступают на всех участках в Курской области, доложил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Информацию он опубликовал в Telegram-канале.
«На всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо», — проинформировал офицер.
Алаудинов добавил, что противник бросает свои позиции, обращаясь в бегство. Кроме того, генерал-майор поблагодарил российских военных за мужество и героизм.

«Вся группировка «Север» сегодня оживила каждое направление, где какое бы из наших подразделений ни находилось. Бьем врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что он пришел на нашу родную землю», — резюмировал Алаудинов.

Ранее в «Ахмате» сделали заявление о финальной битве за Курскую область.

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Крест завалился на башне храма Киево-Печерской лавры, пишут украинские СМИ
08 марта 2025, 19:34

Фото: istockphoto/reflection_art

На башне храма Киево-Печерской лавры частично завалился золотой крест, сообщают украинские СМИ. На территории сейчас работают экстренные службы республики.
«В Киеве на куполе одного из храмов (Киево-Печерской) Лавры частично завалился крест, его демонтировали спасатели... Речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами», — сказано в публикации.
Спасатели спустили конструкцию с использованием автоколенчатого подъемника.

Храм построен в стиле украинского барокко в конце XVII века и посвящен празднику Всех Святых, отмечаемому в первое воскресенье после Троицы.

Ранее стало известно, как в МИД РФ ответили на угрозу со стороны командующего ВМС Украины.

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Боевики ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали Шебекино и два белгородских села, пострадавших нет
08 марта 2025, 19:21

Фото: istockphoto/N-sky

Населенный пункт Шебекино, а также два белгородских села атаковали боевики ВСУ. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.
«Три населённых пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилёта боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. Над городом Шебекино сбит беспилотник — повреждена кровля неэксплуатируемого здания», — сказано в публикации.
Он добавил, что в Илек-Пеньковке повреждения получили четыре жилых здания с одним транспортным средством, а также линия электропередачи.

Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в зоне СВО.

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Между ФРГ и Францией растет напряженность в вопросе перевооружения ЕС
FT: Франция и ФРГ на грани конфликта в вопросе перевооружения ЕС
08 марта 2025, 19:10

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Франция и Германия могут начать конфликтовать в вопросе перевооружения Евросоюза (ЕС), пишет Financial Times (FT).
«Расходы не должны быть направлены на новые готовые решения, которые снова будут неевропейскими», — считает французский лидер Эммануэль Макрон.
Уточняется, что поводом для напряжения стали предложенные инвестиции на сумму в 150 миллиардов евро в оборонную промышленность ЕС.

По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, инициатива должна быть открытой в том числе и для тех партнеров-единомышленников, которые не входят в ЕС.

План перевооружения ЕС на 800 миллиардов евро предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта. Она также намерена привлечь 150 миллиардов в форме кредитов на изготовление средств ПВО стран ЕС и оружия для Киева.

Ранее стало известно, кому невыгоден мир на Украине.

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