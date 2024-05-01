«Мрази»: Захарова высказалась про переговоры Киева и Брюсселя о мобилизации

Фото: сайт МИД РФ
Те, кто Европейском союзе принимает решение о передаче Европой Киеву украинских мужчин призывного возраста, «редкостные мрази». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.
Так дипломат прокомментировала утверждения вице-премьера и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который сказал, что ЕС намеревается принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста. Политик уточнил, что переговоры по этому поводу уже идут между Киевом и Брюсселем
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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«Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», — написала Захарова.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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Алина Юрчак