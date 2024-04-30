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Украина уже не сможет вернуть контроль над утраченными территориями. Об этом заявил американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
Военный в отставке уверен, что Киев лишится еще некоторое количество территорий, как это было в Донбассе.
Он также выразил мнение о том, что боеприпасы, которые войдут в новый пакет военной помощи, не изменят ситуацию на фронте в пользу Украины. Дэвис завил, что США необходимо инициировать проведение мирных переговоров, что с моральной точки зрения было бы правильно.
Рассуждая о ситуации на фронте, Дэвис заявил, что «некоторые реалии сейчас настолько вопиющие, что их невозможно скрыть».
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Он также выразил мнение о том, что боеприпасы, которые войдут в новый пакет военной помощи, не изменят ситуацию на фронте в пользу Украины. Дэвис завил, что США необходимо инициировать проведение мирных переговоров, что с моральной точки зрения было бы правильно.
Рассуждая о ситуации на фронте, Дэвис заявил, что «некоторые реалии сейчас настолько вопиющие, что их невозможно скрыть».
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Анастасия Хохлова