На Алтае на 12 лет осудили педофила, который в гостях растлил 7-летнюю девочку

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В Чойском районе Республики Алтай суд вынес приговор 57-летнему жителю Новокузнецка, который растлил семилетнюю девочку.
Как сообщили в СК России по региону, мужчина был признан виновным по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Кроме лишения свободы на 12 лет в колонии строго режима, подсудимый обязан выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей девочки.
Ранее в Ленинском районном суде был вынесен приговор педофилу-рецидивисту, который вёл интимную переписку с 12-летней школьницей в интернете. Его приговорили к 9,5 годам колонии.
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Как сообщили в СК России по региону, мужчина был признан виновным по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
«Инцидент произошёл в ноябре 2023 года в селе Чоя. Мужчина пришёл в гости к родственникам и совершил в отношении семилетней девочки действия сексуального характера. Когда мать девочки вернулась домой с работы, ребёнок рассказал ей о случившемся, и женщина обратилась в полицию», — сообщили в Лента.ру.
Кроме лишения свободы на 12 лет в колонии строго режима, подсудимый обязан выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей девочки.
Ранее в Ленинском районном суде был вынесен приговор педофилу-рецидивисту, который вёл интимную переписку с 12-летней школьницей в интернете. Его приговорили к 9,5 годам колонии.
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Мира Полтева