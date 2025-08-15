«Муха не пролетела»: Оценена вероятность провокаций на переговорах Путина и Трампа
Ветеран «Альфы» Виталий Демидкин оценил безопасность переговоров Путина и Трампа на Аляске
Ветеран «Альфы» Виталий Демидкин заявил, что российские и американские спецслужбы обеспечат максимальную безопасность во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
В беседе с «NEWS.ru» Демидкин заявил, что ни одна из сторон не допустит инцидентов, поскольку репутация США напрямую зависит от успешного проведения саммита.
«Если, не дай Бог, будет какой-то хотя бы небольшой инцидент, весь позор ляжет на американскую сторону. Поэтому они постараются сделать так, чтобы все было на высшем уровне, чтобы муха не пролетела там, где это не положено», — сообщил он.Эксперт также предположил, что ближний круг охраны Путина составят сотрудники ФСО, а внешние периметры безопасности возьмут на себя американские спецслужбы. Таким образом, вероятность провокаций во время переговоров оценивается как крайне низкая благодаря слаженной работе спецслужб обеих стран.