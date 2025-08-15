«Муха не пролетела»: Оценена вероятность провокаций на переговорах Путина и Трампа

15 августа 2025, 10:53

Ветеран «Альфы» Виталий Демидкин оценил безопасность переговоров Путина и Трампа на Аляске

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Ветеран «Альфы» Виталий Демидкин заявил, что российские и американские спецслужбы обеспечат максимальную безопасность во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.





В беседе с «NEWS.ru» Демидкин заявил, что ни одна из сторон не допустит инцидентов, поскольку репутация США напрямую зависит от успешного проведения саммита.

«Если, не дай Бог, будет какой-то хотя бы небольшой инцидент, весь позор ляжет на американскую сторону. Поэтому они постараются сделать так, чтобы все было на высшем уровне, чтобы муха не пролетела там, где это не положено», — сообщил он.