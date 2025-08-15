Захарова назвала замеченного на Аляске лося отчаявшимся Зеленским

15 августа 2025, 10:28

Мария Захарова (Фото: www.kremlin.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала отчаявшимся Владимиром Зеленским лося, пытавшегося попасть на военную базу на Аляске.





Ранее в прессе появилась новость о том, что на Аляске лось попытался проникнуть на военную базу, где состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.



Дипломат пошутила и сказала, что на самом деле пробраться на военную базу попытался попасть предводитель киевского режима.





«Зеленский уже не знает, что придумать», — написала Захарова.