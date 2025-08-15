Достижения.рф

Захарова назвала замеченного на Аляске лося отчаявшимся Зеленским

Мария Захарова (Фото: www.kremlin.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала отчаявшимся Владимиром Зеленским лося, пытавшегося попасть на военную базу на Аляске.



Ранее в прессе появилась новость о том, что на Аляске лось попытался проникнуть на военную базу, где состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дипломат пошутила и сказала, что на самом деле пробраться на военную базу попытался попасть предводитель киевского режима.

«Зеленский уже не знает, что придумать», — написала Захарова.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.
Екатерина Коршунова

