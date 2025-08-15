Захарова назвала замеченного на Аляске лося отчаявшимся Зеленским
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала отчаявшимся Владимиром Зеленским лося, пытавшегося попасть на военную базу на Аляске.
Ранее в прессе появилась новость о том, что на Аляске лось попытался проникнуть на военную базу, где состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Дипломат пошутила и сказала, что на самом деле пробраться на военную базу попытался попасть предводитель киевского режима.
«Зеленский уже не знает, что придумать», — написала Захарова.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.