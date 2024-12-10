WP: российские силы покинули базы в Манбидже и Кобани в Сирии

Фото: istockphoto/mrjo2405
Российские военные ушли со своих баз на севере Сирии в Кобани и Манбидже еще до падения режима сложившего с себя полномочия Башара Асада. Об этом пишет издание The Washington Post (WP).
Отмечено, что подразделения России заняли в Манбидже бывшую базу США, когда американские военные покинули ее в 2019 году. Ее использовали в качестве перевалочного пункта, чтобы патрулировать местность.
Базу в Кобани использовали, чтобы отслеживать соглашение о прекращении огня с турецкой стороной, достигнутое весной 2020 года.
Ранее обозреватели WP отмечали, что в Сирии остается присутствие российских военных сил. В частности, речь шла о Тартусе и Хмеймиме.
Читайте также:
Новое руководство Сирии обязано рассмотреть соглашения с Россией по военным базам
На Западе начались беспокойства о будущем Сирии после ухода Асада
Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии и оставлении ее городов в руинах
Базу в Кобани использовали, чтобы отслеживать соглашение о прекращении огня с турецкой стороной, достигнутое весной 2020 года.
Ранее обозреватели WP отмечали, что в Сирии остается присутствие российских военных сил. В частности, речь шла о Тартусе и Хмеймиме.
Читайте также:
Новое руководство Сирии обязано рассмотреть соглашения с Россией по военным базам
На Западе начались беспокойства о будущем Сирии после ухода Асада
Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии и оставлении ее городов в руинах
Никита Кротов