МУС начнет расследование против своего прокурора, заявлявшего об ордере на Нетаньяху

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Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование против своего же прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Сам Хан, как отмечается, считает, что обвинения в домогательствах лишь совпали с его заявлением о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.
«Руководящий орган Международного уголовного суда начнет внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана по факту предполагаемых сексуальных домогательств», — сказано в материале.По информации агентства, Хан сам попросил собственный внутренний надзорный орган суда расследовать обвинения в сексуальном домогательстве. В документе, который получили государства-члены МУС, Хану предложили на время сложить свои обязанности, пока расследование не будет завершено.
Напомним, ранее Карим Хан ранее подал запрос на ордера для Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвиняя их в преступлениях против человечности с октября 2023 года. Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что стремление МУС выдать ордер на его арест напоминает обвинения Уинстона Черчилля в военных преступлениях наравне с нацистскими лидерами после Второй мировой войны.
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