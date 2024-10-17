Нетаньяху сравнил обвинения МУС с критикой Черчилля за военные преступления

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что стремление Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на его арест напоминает обвинения Уинстона Черчилля в военных преступлениях наравне с нацистскими лидерами после Второй мировой войны.
Прокурор МУС Карим Хан ранее подал запрос на ордера для Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвиняя их в преступлениях против человечности с октября 2023 года.
Он выразил опасения, что эти обвинения могут спровоцировать новую волну антисемитизма.
Напомним, ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что обстрелы миротворцев ООН на юге Ливана со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были «оплошностью» и что ведутся переговоры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt.
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«Эта симметрия абсурдна. Это как если бы Черчилля обвинили в военных преступлениях наравне с нацистами», — сказал Нетаньяху в интервью газете Figaro.
Он выразил опасения, что эти обвинения могут спровоцировать новую волну антисемитизма.
Напомним, ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что обстрелы миротворцев ООН на юге Ливана со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были «оплошностью» и что ведутся переговоры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt.
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Елена Перлова