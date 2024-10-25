МУС передал в Ассамблею стран-членов дело Монголии, не арестовавшей Путина

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24 октября 2024 года МУС объявил о передаче дела Монголии на рассмотрение Ассамблеи государств-участников Римского статута. Это решение связано с тем, что Монголия не оказала содействия в аресте и выдаче президента Российской Федерации Владимира Путина во время его официального визита в страну 2 — 3 сентября 2024 года. Об этом информирует РИА Новости.
В ходе визита Владимир Путин провел переговоры с руководством Монголии и принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
В своем заявлении МУС отметил, что Монголия не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута. Суд подчеркнул, что государства-участники обязаны арестовывать и выдавать лиц, подпадающих под действие ордеров, независимо от их официального статуса или гражданства.
Палата предварительного производства II МУС указала на «серьезную неспособность Монголии сотрудничать» и посчитала необходимым передать данный вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников.
Ранее стало известно, что на приеме, посвященном 85-летию победы на реке Халхин-Гол, президентам России и Монголии Владимиру Путину и Ухнагийн Хурэлсуху подали крем-суп из лобстера с красным перцем, жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами.
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В своем заявлении МУС отметил, что Монголия не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута. Суд подчеркнул, что государства-участники обязаны арестовывать и выдавать лиц, подпадающих под действие ордеров, независимо от их официального статуса или гражданства.
Палата предварительного производства II МУС указала на «серьезную неспособность Монголии сотрудничать» и посчитала необходимым передать данный вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников.
Ранее стало известно, что на приеме, посвященном 85-летию победы на реке Халхин-Гол, президентам России и Монголии Владимиру Путину и Ухнагийн Хурэлсуху подали крем-суп из лобстера с красным перцем, жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами.
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Дарья Осипова